Il Mattino - James, il Napoli ha un alleato in più: Ospina in pressing

David Ospina alleato in più nella corsa a James Rodriguez. Dopo il riscatto del portiere colombiano da parte del Napoli, l'edizione odierna de 'Il Mattino' scrive: "Per quanto riguarda il capitolo James, potrebbe giocare a favore del Napoli il riscatto di Ospina effettuato sabato. Il portiere e James sono alle prese con la Coppa America e la loro amicizia sarà un incentivo in più per invogliare il fantasista colombiano a sposare la causa azzurra. Ci sarà solo da risolvere il problema legato alle modalità di trasferimento, visto che il Real Madrid ha fissato il prezzo (55 milioni) e al momento non è intenzionato a fare sconti".