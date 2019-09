Il Mattino - James, nessun segnale da Madrid per il prestito secco

Le emozioni di questo rush finale dell'interminabile mercato estivo, sono davvero poche. Scrive così l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come non sia lecito attendersi colpi di scena in questa ultima giornata del mercato: "Da Madrid - si legge sul quotidiano - dove pure c'era chi sperava in un segnale improvviso di apertura del Real per il prestito (secco e gratuito) di James Rodriguez, il silenzio più assoluto. D'altronde, l'arrivo di Lozano fa sì che James non sia affatto una necessità".