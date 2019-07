Il Mattino - L'arrivo di Icardi porterebbe al sacrificio di Milik: convivenza difficile

Se arriva Icardi il sacrificato sarebbe Arek Milik. L'edizione odierna de 'Il Mattino' prova a fare il punto sulla trattativa per l'attaccante argentino in uscita dall'Inter: "Icardi è intrigo di mercato. E il suo destino va a braccetto con quello di Higuain: il Pipita vorrebbe restare alla Juventus ma sulla sua tenuta in pochi scommettono. C’è la Roma. Ma ai giallorossi è stato anche offerto Maurito, perché Wanda Nara e i suoi collaboratori stanno davvero facendo il giro delle sette chiese per piazzare l’ormai ex interista. Al Napoli piace, ma c’è un ma: se arriva Icardi, va sacrificato Milik. Magari può non essere ceduto, ma la convivenza tra il polacco e l’argentino non sarebbe sostenibile".