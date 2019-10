Il Mattino - La svolta di Insigne con Mancini ct dell'Italia: fiducia, numero 10 e fascia da capitano

Con Sarri Insigne brillava mentre in Nazionale Ventura lo vedeva poco, ora è cambiato tutto. Ne parla Il Mattino col paragone tra il rapporto con Ancelotti al Napoli e quello con l'attuale ct dell'Italia: "L'arrivo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia ha restituito brio alla vena di Insigne. Si sente coccolato dal ct che pronti via gli ha consegnato la maglia numero 10 sulle spalle e in assenza di Chiellini gli ha anche dato la fascia di capitano. Il tutto passando da una libertà assoluta che dal punto di vista tattico ha concesso al napoletano. Perché Mancini vede in Insigne quelle qualità più uniche che rare, utili per accendere la batteria d'assalto della sua Nazionale".