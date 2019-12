Il Mattino lancia il nome di Pulgar: "Pista da seguire per l'immediato"

Napoli a caccia di un centrocampista per il mercato invernale. È ormai chiara la priorità del club per questa sessione di gennaio, con il club che sta valutando diverse soluzioni per soddisfare le richieste di Rino Gattuso. L'edizione odierna de Il Mattino scrive :"Altra pista da seguire per l'immediato è quella di Pulgar della Fiorentina" aggiungendo così anche il mediano della viola alla lista dei papabili acquisti del Napoli.