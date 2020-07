Il Mattino lancia l'allarme: "10564 positivi, a Barcellona non si può giocare!"

"10564 positivi: a Barcellona non si può giocare!". Così scrive in prima pagina l'edizione odierna de 'Il Mattino', che lancia l'allarme per la sfida di Champions League in programma l'8 agosto in terra catalana. Il quotidiano sottolinea la nuova emergenza Covid che sta colpendo la Spagna, riportando anche le perplessità di Aurelio De Laurentiis che vorrebbe lo spostamento della gara a Lisbona o Ginevra.