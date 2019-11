Il Mattino - Lettere individuali così come le sanzioni: per 4 azzurri le multe più salate

Oggi ventiquattro lettere di contestazione verranno spedite dalla sede di via XXIV Maggio di Roma ad altrettanti calciatori del Napoli per essere notificate tra qualche giorno, probabilmente al ritorno da Liverpool. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come queste comunicazioni saranno individuali così come le sanzioni saranno differenti da calciatore a calciatore. Le sanzioni maggiori, spiega il quotidiano, saranno per i pià attivi nel boicottaggio azzurro: Allan, Mertens, Callejon, Insigne e così via.