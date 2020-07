Il Mattino - Lozano, svolta sul futuro: è entrato in sintonia con Gattuso

Il futuro di Hirving Lozano potrebbe essere al Napoli anche nella prossima stagione. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', l'addio dell'esterno non è più così scontato come si pensava nelle scorse settimane.

“Il messicano è entrato in sintonia con Gattuso dopo un primo periodo di difficoltà. Il Chucky, quindi, potrebbe sempre più concretamente restare e far parte della squadra dell’anno prossimo. Una prima stagione non semplice in maglia azzurra anche se è apparso in crescita in questo finale di stagione in cui ha avuto più chances e giocando l’anno prossimo con maggiore continuità potrebbe far vedere maggiormente le sue qualità” si legge sul quotidiano.