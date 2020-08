Il Mattino - Luperto non accetterà prestiti: via solo a titolo definitivo

Sebastiano Luperto lascerà Napoli solo in caso di cessione a titolo definitivo. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che prova a fare il punto della situazione sul centrale che pare destinato a lasciare l'azzurro in questa sessione di mercato.

"Luperto, che dopo un finale di stagione passato a guardare i compagni dalla panchina, ha voglia di mettersi in discussione e trovare continuità altrove. Sul centrale cresciuto del settore giovanile del Napoli ci sono gli occhi di alcuni club di serie A che già in questa settimana potrebbero presentare le offerte per acquistarlo a titolo definitivo, visto che il giocatore non ha alcuna intenzione di andare a giocare lontano da Napoli con la formula del prestito".