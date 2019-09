Il Mattino - Mertens confermato col Liverpool, ballottaggio Lozano-Llorente: la situazione

Torna Lorenzo Insigne per il Liverpool. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il capitano azzurro giocherà sulla fascia sinistra nella sfida ai campioni d’Europa, mentre in attacco verrà confermato Dries Mertens dopo la doppietta alla Samp. In attacco resta vivo, secondo il quotidiano, il ballottaggio Lozano-Llorente, con il messicano favorito.