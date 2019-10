Il Mattino - Mertens poco stimolato dalla Cina, spunta una data importante per il rinnovo

Dries Mertens è in scadenza a giugno 2020, la sua voglia è di restare a Napoli ma dovrà trovare un punto d'incontro con il club azzurro. L'edizione odierna de 'Il Mattino', prova a chiarire la questione contrattuale del belga: "Al momento l'ipotesi di un trasferimento in Cina non lo stimola più di tanto, anche se si parlerebbe di cifre importanti. I suoi agenti parlerano con il direttore sportivo Giuntoli nei prossimi giorni, probabilmente in occasione della sfida con il Salisburgo quando il suo entourage dovrebbe essere presente a Napoli".