Il Mattino - Milik verso il forfait per la Juve: ancora problemi all'adduttore

Arek Milik verso il forfait in vista della sfida alla Juventus di sabato sera. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come il polacco continui ad avvertire ancora dei piccoli fastidi all'adduttore e che è probabile che il polacco resterà a Napoli anche questo week end. Nella migliore delle ipotesi, scrive il quotidiano, Milik potrebbe andare in panchina. "È assai improbabile - si legge - che l'attaccante ex Ajax possa rispondere alla convocazione della Polonia, che lo ha chiamato per le due gare di qualificazione di Euro2020 con la Slovenia e poi con l'Austria".