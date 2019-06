Il Mattino - Napoli-Manolas, nodo ingaggio ma l'affare è in dirittura d'arrivo

La trattativa ad oltranza per Kostas Manolas prosegue e se dura un po' di più è perché Mino Raiola gioca al rialzo e chiede un ingaggio un po' più alto rispetto ai 3,5 milioni che il Napoli vuole garantire al centrale greco. L'accordo era stato trovato, ma l'agente ha fatto le bizze sui bonus, per un valore di circa 500 mila euro. La forbice è stretta, per cui l'affare è in dirittura d'arrivo. D'altronde la volontà di Manolas è quella di sposare il progetto azzurro, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare prestissimo, scrive Il Mattino.