Il Mattino - Napoli rischia di perdere a '0' i due giocatori col rendimento più alto

Rinnovi: il Napoli non cede. Emblematico il titolo scelto da 'Il Mattino' per raccontare la situazione legata a Dries Mertens e Josè Callejon: "Sul punto nessuna nuova, che nel caso di specie non è una buona nuova, perché il Napoli rischia di perdere a zero due dei giocatori dal rendimento più alto degli ultimi sette anni. Entrambi hanno fatto capire di voler rimanere fedeli alla causa, ovvero di non voler lasciare Napoli, ma dal fronte societario nessuno ha bussato alla loro porta. O meglio: nessuna proposta irrinunciabile, capace di non fargli prendere in considerazione le possibili offerte dall'estremo oriente". Ricordiamo che il belga e lo spagnolo hanno il contratto in scadenza nel giugno 2020.