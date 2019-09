Il Mattino - Ora tocca a Milik: con il Lecce giocherà, Ancelotti valuta se schierarlo dal 1'

E' dall'inizio di giugno, da quando il Napoli era negli Stati Uniti con precisione, che Arkadiusz Milik non vede il campo per una partita. Solo allenamenti, spesso a parte, personalizzati. Ma adesso - come si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - il suo infortunio è alle spalle.

DUBBIO - Contro il Lecce giocherà l'attaccante polacco, ma Carlo Ancelotti si prenderà questi giorni che ci separano da domenica per decidere se schierarlo da titolare o solo nel secondo tempo. Il dolore all'adduttore è sparito o, in ogni caso, non gli dà più noia. Ed è per questo che a Lecce si vedrà finalmente anche Arek.