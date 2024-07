Il Mattino - Osimhen-Psg, il Napoli non fa sconti: rifiutata prima offerta da 100mln

Sviluppi importanti sulla trattativa che vede Victor Osimhen lontano da Napoli e diretto al Paris Saint Germain: come riportato dal quotidiano Il Mattino, il Napoli non intende svendere il suo top player e la politica del presidente De Laurentis è di rimanere fedele alla clausola imposta lo scorso dicembre. Dunque per strappare un sorridente Osimhen agli azzurri, serviranno 130 milioni e il Napoli non accetterà l'inserimento di contropartite tecniche.

La prima offerta del club diretto dall'emiro Al Thani è stata di circa 100 milioni. Rallentamento quindi per una trattativa apparentemente in discesa la scorsa settimana e che ora è in stand by: quando e se arriverà il rialzo da parte del club parigino, il Napoli valuterà e prenderà una decisione.