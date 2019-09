Il Mattino - Ottimismo per Insigne: convocato con la Samp e titolare col Liverpool

Come sta Lorenzo Insigne? Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, c'è ottimismo circa le condizioni del capitano azzurro. Ieri s'è allenato ancora a parte, ma si prevede una convocazione per la sfida contro la Sampdoria, a cui però il numero 24 potrebbe assistere dalla panchina, per poi partire dal primo minuto nel debutto in Champions League contro il Liverpool.