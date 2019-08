Il Mattino - Ounas ai saluti: al Lille per operazione da 25 mln

Giorni frenetici anche per Adam Ounas, in attesa di conoscere il suo futuro che molto probabilmente sarà lontano da Napoli. Almeno questo è quello che scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come l'attaccante andrà via in questa sessione di mercato: la destinazione prevista, secondo il quotidiano, è Lilla con la formula del prestito (3 milioni) con diritto di riscatto (22 milioni).