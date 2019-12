Il Mattino - Out Allan, Ancelotti torna al 4-4-2 ma giocherà con 3 centrocampisti puri

"Sulla parte atletica si era modificato qualcosa nelle prime due giornate di lavoro, martedì e mercoledì, qualche accorgimento sul lavoro abituale svolto dagli azzurri durante questa stagione". Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che prova a ricostruire le possibili scelte di Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Udine.

In primis il modulo: si torna al 4-4-2 secondo il quotidiano, che spiega come mancherà ancora Allan e verrà riproposto il reparto a quattro con tre centrocampisti veri (Fabian Ruiz, Zielinski e Elmas) e un esterno. In avanti, con Milik ancora out, ci sono Lozano, Llorente e Mertens che si giocano due maglie con Insigne che potrebbe giocare da esterno in mediana (non è da escludere che lo stesso Lozano possa essere utilizzato in quel ruolo).