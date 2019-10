Il Mattino - Pochi dubbi su Mertens per Salisburgo, lotta a tre per l'altra maglia: Milik resta indietro nelle gerarchie

Pochi dubbi sulla presenza dal primo minuto di Mertens mercoledì sera alla Red Bull Arena. Questa l'opinione de 'Il Mattino', che nella sua edizione odierna prova ad analizzare le possibili scelte in attacco del Napoli: "Ancelotti lo ha voluto preservare contro il Verona in vista della gita in Austria anche se il suo partner d'attacco resta ancora un piccolo rebus. Llorente è quello che sulla carta meglio si sposa alle qualità di Mertens, ma occhio a Lozano che ha recuperato dalla botta rimediata in nazionale e si candida per una maglia da titolare. Qualche pista più indietro Milik, che ha segnato sì una doppietta contro il Verona, ma resta ancora distante nelle gerarchie dell'allenatore del Napoli".