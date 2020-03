Il Mattino - Proteste all'arbitro: il figlio di Gattuso squalificato per un "vaffa"

Buon sangue, non mente. Gattuso da giocatore non si faceva problemi a protestare contro gli arbitri. Anche il figlio sembra non essere da meno: come svelato da il Mattino, un vaffa di troppo è costata l’espulsione di Gattuso, non il mister, ma il figlio dodicenne. “Sta scontando due giornate di squalifica per ingiurie contro l’ufficiale di gara” – recita il comunicato federale. Il ragazzo milita nei Giovanissimi della SSD Europa e come suo padre, gioca da centrocampista