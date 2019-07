Il Mattino ribadisce: Mario Rui verso la permanenza, andrà via solo in un caso

Mario Rui resta al Napoli. Lo ribadisce stamattina Il Mattino, che sottolinea come i piani siano cambiati, forse anche per la grande carica mostrata in questi suoi primi giorni di ritiro. Il terzino portoghese, la cui cessione fino a poco tempo fa pareva scontata, partirà invece soltanto se dovesse palesarsi qualche situazione particolarmente interessata sia per il giocatore che per il club azzurro.