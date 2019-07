Il Mattino - Ritrovati i sediolini rubati al San Paolo: nei guai un dipendente comunale

Ha approfittato dell'occasione giusta, al termine dell'Universiade, quando l'attenzione è calata: un Lsu in forza allo stadio ha preso un paio di file di sediolini nuovi del San Paolo e se li è portati a casa, quasi certamente con l'intento di rivenderli. Secondo il quotidiano Il Mattino, ad accorgersi del furto è stato, per primo, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha immediatamente presentato una denuncia. Il dipendente è stato raggiunto nella sua casa di Afragola dove aveva tentato di nascondere i sediolini lasciandoli sotto la tettoia del suo posto auto.

I sediolini sono stati posti sotto sequestro, l'uomo che s'era portato via i sediolini è stato lungamente ascoltato dai vigili negli uffici della Polizia Investigativa Centrale, sembra che abbia cercato di giustificarsi spiegando che gli erano stati regalati e quel gesto l'ha compiuto in assoluta buona fede.