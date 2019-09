Il Mattino - Rog torna al San Paolo: da promessa a flop nel giro di due anni

Marko Rog, domani sera, tornerà al San Paolo da avversario. L'ex centrocampista del Napoli, dopo una parentesi negativa al Siviglia, si è trasferito al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni. L'edizione odierna de Il Mattino racconta la sua avventura azzurra che non è stata fortunata: "Da promess a flop" titola il quotidiano, sottolineando il feeling mai sbocciato prima con Sarri e poi con Ancelotti. Ora nel suo presente c'è il Cagliari, squadra che ha scelto per rilanciarsi definitivamente.