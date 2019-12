Il Mattino salva solo Insigne: "L'unico a provarci sempre"

Il Napoli sprofonda: la crisi è sempre più nera. L'edizione odierna de Il Mattino attacca duramente la squadra che non trova la vittoria dal 19 ottobre contro il Verona. Il quotidiano racconta dei fischi del San Paolo per la prestazione incolore, salvando solo Lorenzo Insigne, che secondo il quotidiano è l’unico a giocare in maniera sufficiente e a provarci sempre è Insigne, decisamente male tutti gli altri con lunghe e sempre più preoccupanti pause.