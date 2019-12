Il Mattino - Squadra in ritiro: nessuno si è opposto, svelata la reazione di ADL alla notizia

Il tempo della rivolta è finito. La squadra ha accettato il ritiro imposto da Ancelotti, nessuno si oppone, non come accadde il 5 novembre. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che De Laurentiis, aggiornato in tempo reale, sorride alla decisione del suo allenatore. Era stata anche la sua linea di un mese fa, quando accadde di tutto. Ma ora, spiega il quotidiano, non è tempo di capire chi ha torto o ragione. La stagione è ancora lunga.