Il Mattino - Stop al turnover scientifico, con l'Hellas pronta una coppia vecchio stampo in attacco

Carlo Ancelotti vuol far cambiare marcia al suo Napoli e dopo la sosta cercherà di non fare più un turnover scientifico ma di far riposare i propri calciatori in base alla stanchezza. Secondo quanto riportato da Il Mattino per la prima gara post sosta, quella contro l'Hellas Verona, il tecnico degli azzurri dovrebbe optare per la coppia Milik-Mertens in attacco con Insigne e Callejon sugli esterni, mentre a Salisburgo possibile spazio per Lozano, sempre che nelle ultime gare delle varie Nazionali non arrivino complicazioni.