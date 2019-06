Il Mattino su Insigne: "Chissà che Ancelotti non possa prendere spunto da Mancini per rilanciarlo"

Le prestazioni più che positive in Nazionale serviranno a Insigne anche per ritornare a Napoli con maggiori motivazioni. È il pensiero su Lorenzo Insigne dell'edizione odierna de Il Mattino, che parla anche della posizione in campo del capitano del Napoli: "Chissà che Ancelotti non possa prendere spunto da Mancini per rilanciare il suo ragazzo sulla fascia, allontanandolo sì dall'area di rigore, ma riportandolo nel suo habitat naturale dal quale ha dimostrato di poter essere così incisivo" facendo riferimento al ruolo da esterno sinistro ricoperto in Nazionale.