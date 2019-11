Il Mattino sul calo di Koulibaly: "Ha influito pesantemente su tutto il reparto"

Contro la Roma l’ennesima prestazione negativa di Kalidou Koulibaly che ha sofferto in marcatura su Dzeko e in generale non è riuscito a dare solidità al reparto arretrato. Anche l'edizione odierna de 'Il Mattino', focalizza la propria attenzione sul momento negativo del difensore azzurro: "Il calo del leader difensivo ha influito pesantemente su rendimento del reparto arretrato, il Napoli ha subito 15 gol nelle prime undici partite di campionato: delle squadre che lo precedono solo l’Atalanta ha fatto peggio (18 gol al passivo). Errori di singoli o di reparto, momenti di disattenzione, reti prese in ripartenza o a difesa schierata".