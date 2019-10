Il Mattino sul rigore: "Chi accenna a gomitata Llorente cerca ago in un pagliaio!"

Facendo riferimento a Buffon dopo Real-Juve di due anni fa, l'edizione odierna de Il Mattino scrive: "Nessuno grida al bidone della spazzatura in fondo al cuore ma poco ci manca". Comincia così la descrizione della vergogna col rigore negato da Giacomelli che, secondo il quotidiano, "non ha avuto pietà di un Napoli super che non meritava la vittoria ma la strameritava. C'è il rigore negato su Llorente e c'è la furia. Anche perché c'è chi accenna a una gomitata di Llorente nell'abbraccio letale con cui lo spagnolo viene affossato in area. Come cercare un ago in un pagliaio. Ma come si fa a restare tranquilli? Come si può accettare la decisione di Giacomelli di non andare al Var? Ed è qui la chiave di tutto, secondo il presidente del Napoli".