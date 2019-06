Il Mattino sulla scusa di Sarri per lasciare il Chelsea: "Vuole stare vicino a mamma e papà"

Maurizio Sarri ed un ritorno in Italia dovuto anche a motivi familiari. Lo ha spiegato il Chelsea e lo ha anche affermato il tecnico ora alla Juventus, come scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino': "Nella chiacchierata avuta dopo la finale di Europa League, Maurizio ci ha chiaramente manifestato quanto fortemente volesse tornare nel suo paese, spiegando che i suoi motivi per tornare a lavorare in Italia fossero significativi. Ha ritenuto importante anche essere più vicino alla sua famiglia, e per il benessere dei suoi genitori anziani ha sentito di vivere più vicino a loro in questo momento".