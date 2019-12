Il Mattino - Torreira primo nome sulla lista: servono 25 mln. Rifiutato scambio Florenzi-Hysaj

Il regista è necessario e il primo nome della lista è Torreira dell'Arsenal. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega però che per l'ex Samp servono almeno 25 milioni di euro per convincere l'Arsenal: l'alternativa resta sempre Lobotka del Celta Vigo. Occhio anche in Ligue 1 con due centrocampisti del Lille sotto osservazione: Thiago Maia e Soumaré. Discorsi in atto anche sull'altra priorità per il mercato di gennaio, il terzino sinistro: ​​​​​​"Hysaj si legge sul quotidiano - ha offerte dalla Roma, ma il Napoli ha detto no allo scambio con Florenzi. O cash o nulla.