Il Mattino - Tra Llorente e Lozano spunta Zielinski: il polacco idea come spalla di Mertens

C'è ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere per Ancelotti alla vigilia della sfida contro il Liverpool. Tra questi, la scelta del partner di Mertens. Tra Lozano e Llorente, spunta anche Zielinski. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, infatti, il tecnico del Napoli sta pensando di inserire il centrocampista polacco a ridosso del belga per offrire maggiore qualità sulla trequarti ma anche un sostegno notevole al centrocampo in fase passiva.