Il Mattino - Trasferta blindata per il Napoli: riscaldamento in hotel per gli azzurri

La situazione Covid19 in Spagna preoccupa il Napoli, che a Barcellona dunque sceglie di prendere tutte le precauzioni possibili per tutelare i propri tesserati. Come racconta l'edizione odierna de 'Il Mattino': "Domani mattina il riscaldamento avverrà in una zona dell’hotel che è già stata interdetta ai visitatori, dopo una sanificazione. La partenza per Napoli avverrà un paio di ore dopo la conclusione della partita” si legge, a testimonianza della grande apprensione da parte del club