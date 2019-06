Il Mattino - Verdi andrà via, ADL fissa due condizioni per l'addio

Simone Verdi pronto a lasciare il Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra. Così scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino' che scrive: "Verdi andrà via, anche se De Laurentiis non lo vuole svendere né pensa di darlo a una diretta concorrente". Per l'esterno classe '92 si era parlato della pista Atalanta, considerando anche l'interesse del Napoli per l'esterno degli orobici Timothy Castagne.