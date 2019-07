Il Mattino - Verdi-Torino, l'affare si chiude in settimana: altri 22 mln nelle casse azzurre

Sempre più vicino alla cessione Simone Verdi: ad attenderlo il Torino. L'edizione odierna de Il Mattino spiega come il club granata sia pronto a ritoccare l’offerta al Napoli, arrivando a circa 22 milioni di euro come richiesto dal Napoli. Per l'ex Bologna, invece, la Sampdoria era ferma a 17 milioni. Il calciatore ha giù un'intesa di massima con il club di Cairo e l'affare potrebbe chiudersi già in questa settimana.