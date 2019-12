Il Mattino - Vertice Gattuso-Giuntoli: definite le strategie del mercato, nome nuovo a centrocampo

Tra Giuntoli e Gattuso c'è stato un vertice di mercato, ieri, per definire le strategie in vista di gennaio. A centrocampo piace Torreira dell'Arsenal, ma nell'elenco ci sono anche Berge e Soumaré. Il Mattino oggi in edicola propone un nome nuovo: Paredes del Psg, anche se cartellino e stipendio sono molto elevati. Si cerca anche un terzino sinistro anche se il recupero di Ghoulam non sembra una chimera dopo gli ultimi consulti specialistici. Può partire Hysaj, invece, in caso di offerte.