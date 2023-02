Il migliore della Cremonese è Carnesecchi: "Fa il doppio delle parate rispetto ai gol subiti"

La Cremonese crolla contro il Napoli dopo lo sgambetto in Coppa Italia, un 3-0 che racconta tutta la differenza tra le due formazioni.

La Cremonese crolla contro il Napoli dopo lo sgambetto in Coppa Italia, un 3-0 che racconta tutta la differenza tra le due formazioni. Ad evitare l'imbarcata ci ha pensato Carnesecchi, solito protagonista tra i grigiorossi. Per la Gazzetta è "sempre attento e preciso" poi "sfodera un paio di interventi su Di Lorenzo, quasi ci fosse qualcosa di personale". Il Corriere dello Sport invece scrive: "In volo sulle testate velenose di Di Lorenzo e poi sicuro su Lozano. Para quello che può, con la solita bravura". Tuttosport lo giudica insufficiente: "Sul gol di Kvaratskhelia forse poteva fare di più. Senza colpa sugli altri due". Infine la valutazione di TMW: "I gol subiti sono tre, tutti senza responsabilità, mentre le parate sono il doppio, sei, e qualcuna anche complicata".