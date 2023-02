Il migliore per i quotidiani è Lobotka: "regista, attore, sceneggiatore. Un colosso o un kolossal"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Si destreggia davanti alla difesa con un'autorevolezza che oggi ha pochi eguali in Europa". Voto 7 da parte di TMW per Stanislav Lobotka. Stesso punteggio da parte di Tuttosport: "Non solo detta i tempi, non solo gioca palloni con precisione chirurgica, ma è soprattutto la padronanza del centrocampo e del recupero palla che sorprende in maniera incredibile". Per il Corriere dello Sport è addirittura da 8: "Fa saltare i navigatori satellitari, è il padrone della scena: regista, attore, sceneggiatore. Un colosso o un kolossal". In mezzo, a quota 7,5, si piazza il Corriere della Sera: "Non sbaglia una partita. Sa sempre cosa fare e dove stare. Un piccolo gigante".