Il momento del cambio di Kvara ai raggi X: la sua reazione è chiara

Anche nel secondo tempo di Napoli-Roma Khvicha Kvaratskhelia è stato sostituito da Antonio Conte e la sensazione è che l'esterno georgiano non abbia particolarmente gradito. Il momento del cambio viene analizzato ai raggi X dall'edizione odierna de Il Mattino: "Scena emblematica: si illumina sulla lavagnetta il numero 77, nessun mugugno da parte del pubblico, nessuno scetticismo, forse nessuna sorpresa. Chi si meraviglia è soltanto il georgiano, che fissa la panchina, fa una piccola smorfia con il viso, si tira la maglia sul viso per asciugare il sudore ma probabilmente anche per sfogarsi ed esce dal campo.

Non lo attraversa, gira dietro la porta difesa da Meret: se fosse uscito da metà campo avrebbe incrociato l’allenatore. Invece sfila a testa bassa fino a metà tribuna, la sensazione è che vorrebbe andarsene negli spogliatoi ma poi taglia dentro il campo e si accomoda ai margini della panca, dopo aver indossato il giaccone della tuta. Nessun “cinque” con i panchinari, nessuna stretta di mano, nessuna pacca sulla spalla con il tecnico".