Il Napoli abbassa le pretese per Milik: le cifre del possibile accordo

Il punto sul quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola sulla trattativa che potrebbe portare Arkadiusz Milik dal Napoli alla Roma. A un anno dalla scadenza del contratto, il centravanti polacco è fuori dai piani di Gattuso e il club partenopeo è alla ricerca di una sistemazione che possa soddisfare sia il giocatore che il club. Il Napoli ha abbassato le sue pretese, la trattativa con la società capitolina è impostata sulla base di un'offerta da 25 milioni di euro. E va avanti, forte anche di un accordo praticamente già raggiunto tra il bomber polacco e la Roma sulla base di un contratto da 4.5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Defilata la Juventus, che per il ruolo di numero 9 ha in Luis Suarez la sua priorità.