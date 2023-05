Il Napoli chiederà di anticipare l'ultima gara con la Samp di 1-2 giorni: il motivo

L'ultima partita di campionato contro la Sampdoria è fissata per il 4 giugno, ma il Napoli potrebbe chiedere di anticiparla. A scriverlo è La Repubblica

L'ultima partita di campionato contro la Sampdoria è fissata per il 4 giugno, ma il Napoli potrebbe chiedere di anticiparla. A scriverlo è La Repubblica: "Resta ancora da definire la data: Napoli-Sampdoria è ancora fissata per domenica 4 giugno, al momento: si sta valutando però l’ipotesi di chiedere l’anticipo a venerdì 2 o sabato 3 per gli impegni che attendono a fine campionato gli azzurri in Corea del Sud, dove si svolgerà una tournée post campionato con il Maiorca (doppia amichevole)”.