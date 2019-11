Il Napoli crea tanto, ma manca lucidità sotto porta: i numeri dei problemi offensivi

Dai quattro gol alla Fiorentina e i tre alla Juventus ai problemi palesati con Genk, Cagliari e anche col Genoa. E' un Napoli a due facce quello d'attacco ed è chiaro che qualcosa si sia inceppato, come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Gli azzurri hanno realizzato 27 gol in 16 gare stagionali, la media di circa 1,7 a partita, ma incidono sui numeri le prime cinque partite in cui il Napoli ha realizzato quindici gol mentre nelle successive undici ne ha messi a segno solo dodici.

[...] I numeri rivelano che la squadra di Ancelotti crea tanto, è la seconda per tiri realizzati dopo l’Atalanta ma agli azzurri manca lucidità negli ultimi venti metri. Il Napoli realizza 17 conclusioni a partita ma ha la media di soli 6.3 tiri nello specchio, è la quintultima squadra della serie A per percentuale di conversione di tentativi nella porta (solo il 35%), soltanto quattro tiri in porta a partita vengono realizzati in area di rigore".