Il Napoli guarda all'Europeo U21, occhio al talento rumeno Cicaldau

Il Napoli guarda anche al campionato Under 21, dal quale sono diversi i talenti emersi nel corso della competizione. Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Alexandru Cicaldau (21), talento classe '97 centrocampista centrale di proprietà del Viitorul Constanța, che ha giocato in prestito nel Craiova, club della Serie A rumena.