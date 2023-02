Il Napoli ha un'altra missione: spunta la richiesta di Spalletti alla squadra

Ieri il Napoli è tornato ad allenarsi; mancava Di Lorenzo per la nascita della figlia Carolina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri il Napoli è tornato ad allenarsi; mancava Di Lorenzo per la nascita della figlia Carolina. La missione degli azzurri è continuare ad isolarsi, non farsi inebriare dall’aria di festeggiamenti anticipati. Spalletti chiede concentrazione massima, si percepisce sempre di più la stima per il suo organico che l’ha seguito sin dal primo giorno di ritiro con fiducia e applicazione. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno.