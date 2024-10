Il Napoli non è più quello dello Scudetto: con l'Empoli oltre mezza squadra non c'era nel 22/23

No, il Napoli non è più quello dello Scudetto. Neanche nell'undici titolare, che invece lo scorso anno era pressoché uguale. Stando a quanto riferito da Il Mattino, infatti, contro l'Empoli per la prima volta ci saranno meno della metà degli uomini in campo tra gli scudettati.

La novità è che domenica in campo tra i titolari ci saranno solo 5 dei calciatori che vinsero lo scudetto due anni fa: Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Politano e Kvaratskhelia. Per il resto spazio ai nuovi acquisti, con Spinazzola che pure dovrebbe prendere il posto di Olivera sulla corsia sinistra e Gilmour quello di Lobotka al centro del campo.