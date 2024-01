"Il Napoli non farà la vittima: ADL propone un tavolo anche per il VAR" scrive Il Mattino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli non farà la vittima: ADL propone un tavolo anche per il VAR" scrive Il Mattino. Il presidente Aurelio De Laurentiis, racconta il quotidiano, nella notte di Riad ha parlato di nuovo con il designatore Rocchi per spiegargli che bisogna fare in fretta a trovare soluzioni.

"Il Napoli non intende preparare dossier, non farà la vittima. Propone, De Laurentiis, un tavolo per gestire meglio il VAR" perché ad esempio - sottolinea il quotidiano campano - se ci fosse stata la possibilità di un VAR a chiamata, le valutazioni dei cartellini su Simeone potevano cambiare.