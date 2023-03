Il Napoli passa se... tutte le possibili combinazioni per la qualificazione ai quarti

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a riassumere tutte le combinazioni per il passaggio ai quarti di Champions League del Napoli.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a riassumere tutte le combinazioni per il passaggio ai quarti di Champions League del Napoli: "Dopo il 2-0 azzurro in Germania, il Napoli si qualifica per la prima volta ai quarti di finale di Champions League se vince, pareggia o perde con un solo gol di scarto (0-1, 1-2, 2-3…).