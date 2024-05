Il Napoli potrebbe non traslocare da Castel Volturno: nuovi dialoghi tra ADL e la famiglia Coppola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli, De Laurentiis prova a riaprire la trattativa per restare a Castel Volturno. Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino, in merito alla possibilità che il Napoli resti a Castel Volturno, dopo le tante voci di un possibile trasloco. Nelle scorse settimane lo stesso De Laurentiis aveva aperto a tante nuove possibilità, ma in questo momento ogni trattativa pare rallentata per i nuovi colloqui in corso con la famiglia Coppola per rinnovare il fitto con Castel Volturno, in scadenza nel 2025.

Come spiega l'edizione odierna del quotidiano:In passato i proprietari avevano fatto sapere di non voler trattare per rinnovare il contratto di locazione del Konami Training Center, ma qualcosa in queste settimane sembra muoversi. Potrebbero quindi aver cambiato idea e aver preso nuovamente in considerazione l’ipotesi Napoli. Alla base di questa nuova apertura ci sarebbe un tentativo in atto, anche per la struttura alberghiera, che potrebbe essere protagonista di una massiccia riqualificazione.