Il Napoli pronto a riabbracciare i rientri: tre i prestiti più rappresentativi, tesoretto da sfruttare

Il Napoli lavorerà tanto anche sulle cessioni per mettere in cassa denaro utile da spendere sul mercato. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto su quelli che saranno i prestiti che rientreranno alla base e dai quali il Napoli potrebbe trarre un interessante tesoretto: "In giro per l’Italia, comunque, ci sono diversi giocatori in prestito che rientreranno a fine mese. Si tratta di Inglese, Rog, Sepe, tra i più rappresentativi, le cui cessioni potrebbero garantire una trentina di milioni. Insomma, in casa Napoli le idee sono abbastanza chiare. Il problema, fin qui, è stato realizzarle".